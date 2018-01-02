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Вторник, 02 января 2018, 15:56
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15:56
В Сосногорске пассажир погиб после въезда машины в стелу

Юноша скончался в больнице.

ДТП произошло в ночь на 2 января на улице Лесной в Сосногорске. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, 21-летний водитель ехал на чужом автомобиле LADA Priora в нетрезвом состоянии, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в основание городской стелы. В результате происшествия пострадали два пассажира - 19-летняя девушка и 21-летний юноша, который утром скончался в больнице.

В 2016 году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Фото УГИБДД МВД по Коми

«КомиОнлайн»
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Сосногорск
Происшествия
Социум
ДТПстела
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