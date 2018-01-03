Пешеход погиб под колесами машины в Усть-Куломском районе

ДТП произошло около 4:50 3 января на 235-м километре трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск в Усть-Куломском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, водитель ехал на неустановленном автомобиле и сбил пешехода, который скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В 2016 году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Фото Игоря Соколова

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