Переписка с «генералом» в соцсети обернулась для сыктывкарки потерей 59 тысяч рублей

Пенсионерка отправила интернет-знакомому деньги, чтобы он смог прилететь к ней из Сирии.

В отдел полиции в Сыктывкаре поступило заявление местной жительницы 1957 года рождения о совершении в отношении нее мошенничества.

По информации пресс-службы МВД по Коми, пенсионерка познакомилась на сайте «Одноклассники» с неким Стивом Хенрихом. В процессе переписки новый знакомый рассказал, что имеет звание генерала, в настоящее время служит в Сирии, работая на ООН. Оказывая всевозможные знаки внимания и не скупясь на комплименты, он заявил о желании приехать в Сыктывкар и создать семью.

Потерпевшая поверила в искренность намерений интернет-знакомого и пригласила его к себе. «Генерал» заявил, что готов прилететь, но в настоящий момент его банковский счет заблокирован и необходимо заплатить определенную сумму за то, чтобы получить доступ к счету. Сыктывкарка вызвалась помочь и отправила ему 59 тысяч рублей. После перевода денежных средств виртуальный друг прекратил переписку и пропал из поля зрения потерпевшей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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