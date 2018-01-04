Теплая погода не уйдет из Коми до конца января

По прогнозу Коми ЦГМС, в январе 2018 года большую часть месяца территория республики будет находиться под влиянием сибирского антициклона, и наиболее значительные понижения температуры ожидаются в первой и третьей декадах месяца.

Предполагается, что в январе нового года средняя температура воздуха в большинстве районов республики превысит климатическую норму на 2-4 градуса. Месячная сумма осадков будет близкой к средним многолетним значениям.

В течение месяца на основной территории республики будет преобладать теплая погода с кратковременными похолоданиями, на крайнем северо-востоке во второй декаде месяца с резкими температурными перепадами, говорится в пресс-релизе на сайте регионального гидрометеоцентра.

*** Январь по средним многолетним значениям является самым холодным месяцем года. Его средняя температура воздуха распределяется от минус 15 градусов на крайнем юге до минус 20 градусов на крайнем северо-востоке. В холодные периоды минимальная температура воздуха может понижаться до минус 35 – минус 42 градусов, в исключительно суровые январи – до минус 45 – минус 53 градусов, в Печорском районе до минус 55-57 градусов. Максимальная температура воздуха по многолетним данным составляет 0 – минус 4 градуса, в отдельные теплые январи при значительном потеплении, может повышаться до плюс 1 – плюс 4 градуса.

В среднем в течение месяца отмечается 20-22 дня с осадками. Месячная сумма осадков по республике колеблется от 24 до 38 миллиметров, в районах Предуралья от 39 до 49 миллиметров.

Фото Владилена Олофинского