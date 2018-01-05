«Строитель» с поражения начал выступление в новом году

Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между сыктывкарским «Строителем» и кемеровским «Кузбассом» состоялся 5 января в Сыктывкаре и завершился со счетом 5:9. Хозяева открыли счет на третьей минуте после удара Никиты Свиридова. Чуть позже гости восстановили равновесие, но сыктывкарцы на восьмой минуте вновь вышли вперед. Отличился Иван Кораблин. К 24-й минуте «Строитель» забил еще три мяча. Авторами голов стали Максим Зубарев, Антон Оппенлендер и Михаил Селедков. Но после перерыва «Кузбасс» восемь раз поразил ворота соперника и добился волевой победы.

Следующий матч чемпионата «Строитель» проведет дома с красноярским «Енисеем» 8 января.

Фото Минспорта Коми