КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 08 января 2018, 20:42
  • 365
  • 0
  • 1

Проигрышная серия «Строителя» увеличилась до 11 матчей

Лидер чемпионата не оставил шансов сыктывкарцам.

Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между сыктывкарским «Строителем» и красноярским «Енисеем» состоялся 8 января в Сыктывкаре и завершился со счетом 0:10. В первом тайме в ворота хозяев влетели четыре мяча. После перерыва гости отличились еще шесть раз.

После 15 матчей «Строитель» с тремя очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

Следующий матч чемпионата «Строитель» проведет с командой «Динамо-Казань» дома 11 января.

Фото Минспорта Коми

Владилен Олофинский
Версия для печатиВерсия для печати
Сыктывкар
Спорт
Социум
СтроительЕнисейхоккей с мячом
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

от 45240 RUR

Продавец-консультант
Билайн (Сыктывкар)
от 27000 RUR

от 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2018
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2018.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика