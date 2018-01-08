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Проигрышная серия «Строителя» увеличилась до 11 матчей
Лидер чемпионата не оставил шансов сыктывкарцам.
Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между сыктывкарским «Строителем» и красноярским «Енисеем» состоялся 8 января в Сыктывкаре и завершился со счетом 0:10. В первом тайме в ворота хозяев влетели четыре мяча. После перерыва гости отличились еще шесть раз.
После 15 матчей «Строитель» с тремя очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
Следующий матч чемпионата «Строитель» проведет с командой «Динамо-Казань» дома 11 января.
Фото Минспорта Коми
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