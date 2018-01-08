Проигрышная серия «Строителя» увеличилась до 11 матчей

Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между сыктывкарским «Строителем» и красноярским «Енисеем» состоялся 8 января в Сыктывкаре и завершился со счетом 0:10. В первом тайме в ворота хозяев влетели четыре мяча. После перерыва гости отличились еще шесть раз.

После 15 матчей «Строитель» с тремя очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

Следующий матч чемпионата «Строитель» проведет с командой «Динамо-Казань» дома 11 января.

Фото Минспорта Коми