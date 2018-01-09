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Вторник, 09 января 2018, 09:27
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09:27
Сыктывкарцы проложили собственные тропы в Заречье вблизи официальной переправы

Один из несанкционированных переходов через реку образовался в районе «Югора».

Инспекторы сыктывкарского участка центра ГИМС МЧС России по Коми организовали профилактический рейд с для выявления несанкционированных переходов по ледяному покрову рек в столице республики.

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Как говорится в пресс-релизе ведомства, проверяющие увидели, что жители и гости поселка Заречье, игнорируют требования запрещающих знаков и, рискуя своей жизнью, переходят реку Сысолу в необорудованном для этого месте в районе гостиницы «Югор». Между тем в 800 метрах вниз по течению имеется понтонный мост.

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Сотрудники МЧС провели профилактические беседы по соблюдению требований безопасности на водоемах зимой. Они объяснили, какие опасности таит ледяная вода, что следует делать, если произошел несчастный случай на водоеме, и как человек должен себя вести, если сам оказался в ледяной воде. Инспекторы ГИМС призвали горожан ни в коем случае не выходить на лед в необорудованном месте и вручили памятки с требованиями безопасности на водных объектах в зимний период.

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«Радует, что люди прислушиваются к нашим советам и после предупреждений идут переходить реку по понтонному мосту. Однако находятся и те, кто игнорирует все предупреждения и, все же рискует, переходя реку в необорудованном для этого месте», - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Джони Головкин.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
рекаледпереправаБезопасность
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