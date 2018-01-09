Сыктывкарцы проложили собственные тропы в Заречье вблизи официальной переправы

Инспекторы сыктывкарского участка центра ГИМС МЧС России по Коми организовали профилактический рейд с для выявления несанкционированных переходов по ледяному покрову рек в столице республики.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, проверяющие увидели, что жители и гости поселка Заречье, игнорируют требования запрещающих знаков и, рискуя своей жизнью, переходят реку Сысолу в необорудованном для этого месте в районе гостиницы «Югор». Между тем в 800 метрах вниз по течению имеется понтонный мост.

Сотрудники МЧС провели профилактические беседы по соблюдению требований безопасности на водоемах зимой. Они объяснили, какие опасности таит ледяная вода, что следует делать, если произошел несчастный случай на водоеме, и как человек должен себя вести, если сам оказался в ледяной воде. Инспекторы ГИМС призвали горожан ни в коем случае не выходить на лед в необорудованном месте и вручили памятки с требованиями безопасности на водных объектах в зимний период.

«Радует, что люди прислушиваются к нашим советам и после предупреждений идут переходить реку по понтонному мосту. Однако находятся и те, кто игнорирует все предупреждения и, все же рискует, переходя реку в необорудованном для этого месте», - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Джони Головкин.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми