- 131
- 0
- 1
10:22 «Коми энергосбытовая компания» за ноябрь 2017 года отпустила населению более 75,6 миллиона киловатт-часов
Организации потребили в три раза больше электроэнергии.
АО «Коми энергосбытовая компания» сообщает, что за ноябрь 2017 года объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности населению и приравненным к нему потребителям составил 75 миллионов 612,178 тысяч кВтч, прочим потребителям – 239 миллионов 581,077 тысячи кВтч.
Более подробную информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения можно узнать в документе по ссылке.
Фото с сайта pixabay.com
Поиск работы
Билайн (Сыктывкар)
Группа компаний Регионы (Сыктывкар)
Тухтасинова Яна Алексеевна (Сыктывкар)
Искать вакансии