«Коми энергосбытовая компания» за ноябрь 2017 года отпустила населению более 75,6 миллиона киловатт-часов

Организации потребили в три раза больше электроэнергии.

АО «Коми энергосбытовая компания» сообщает, что за ноябрь 2017 года объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности населению и приравненным к нему потребителям составил 75 миллионов 612,178 тысяч кВтч, прочим потребителям – 239 миллионов 581,077 тысячи кВтч.

Более подробную информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения можно узнать в документе по ссылке.

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