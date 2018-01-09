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Вторник, 09 января 2018, 10:22
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10:22
«Коми энергосбытовая компания» за ноябрь 2017 года отпустила населению более 75,6 миллиона киловатт-часов

Организации потребили в три раза больше электроэнергии.

АО «Коми энергосбытовая компания» сообщает, что за ноябрь 2017 года объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности населению и приравненным к нему потребителям составил 75 миллионов 612,178 тысяч кВтч, прочим потребителям – 239 миллионов 581,077 тысячи кВтч.

Более подробную информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения можно узнать в документе по ссылке.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Экономика
Социум
Электроэнергияпоставщик ресурсовпотребителиобъемы
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