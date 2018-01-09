Нашли стимул: сэкономленные после сокращения чиновников деньги предложено разделить между их коллегами

Согласно разработанному ведомством проекту указа, в 2018 году предлагается сократить предельную численность федеральных чиновников и направить сэкономленные таким образом средства фонда оплаты труда (ФОТ) на материальное стимулирование госслужащих. По мнению авторов проекта, такие меры должны помочь повысить эффективность работы органов исполнительной власти, пишет «Коммерсантъ».

Примерами материального стимулирования являются, в частности, премии по результатам профессиональной служебной деятельности; премии по результатам деятельности отдельного структурного подразделения федерального органа или органа в целом; льготы и соцгарантии с учетом результатов деятельности органа.

По данным Минфина, на которые ссылается РБК, в 2016 году сокращение штата федеральных органов составило 11,3 процента, а информации за 2017 год пока нет.

Как уточняет издание, в последний день 2017 года президент России подписал указ, который устанавливает предельную штатную численность МВД на уровне 894 тысячи 871 единицу. В частности, документ предполагает сокращение 10 тысяч сотрудников ГИБДД.

Фото пресс-службы главы Коми