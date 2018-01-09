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Вторник, 09 января 2018, 14:24
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14:24
Холод в мае, рекорд по дождям в сентябре и оттепель в декабре – синоптики подвели итоги 2017 года в Коми

Погодные условия по территории региона заметно отличались, а сезоны были необычными.

Как и в 2016 году, наибольшая положительная аномалия среднегодовой температуры наблюдалась на северо-востоке Коми и составила почти 3 градуса. Второй год подряд нулевая изотерма среднегодовой температуры проходит по Усинскому району, что примерно на 520 километров севернее ее обычного положения. Здесь март и декабрь оказались не по сезону теплыми, выше нормы на 10 градусов, отмечается в итоговом пресс-релизе ЦГМС по региону. Жарким и засушливым было лето, что стало причиной большого количества лесных пожаров.

И все же на большей части Коми среднегодовая температура осталась на уровне прошлого года.  Но погодные условия по территории заметно отличались, и сезоны были необычными.

Летом в то время как приполярные районы и Заполярье изнывали от жары и засухи: с температурой воздуха плюс 25 градусов и выше было отмечено 15, при норме всего 3; юго-западные районы заливало дождями и было заметно прохладнее. (Похожая ситуация отмечалась в 1993 году, уточняют специалисты).

На юго-западе в июле осадков выпало две месячные нормы, что вызвало формирование мощного дождевого паводка на реках Летка и Луза. В отдельные дни интенсивность подъемов достигала 120-200 сантиметров за сутки. На Лузе по водпосту Верхолузье максимальный уровень дождевого паводка был близок к отметке весеннего половодья — вода выходила на пойму.

В Интинском и Воркутинском районах в июле осадков выпало лишь 15 процентов от нормы, местами в Воркутинском районе (метеостанция Елецкая) отмечался существенный недобор осадков, всего 2 процента от июльской нормы.

Годовое количество осадков на основной территории было избыточным за счет интенсивных дождей в период с июня по сентябрь. Запомнилось дождями начало осени.  В первую половину сентября южные циклоны приносили продолжительные дожди, местами сильные и очень сильные. В Ухтинском районе менее чем за неделю выпало три месячные нормы осадков, что стало абсолютным рекордом сентября за весь период наблюдений (169 миллиметров против 137 миллиметров в 1952 году). За счет этого здесь с начала века 2017 год оказался самым сырым.

 

Зима на юг пришла в обычные сроки, на север — с опозданием на две недели. Зимний сезон характеризовался устойчивой морозной погодой в ноябре-декабре 2016 года и в первой декаде января. На Рождество пришлись самые сильные морозы – минус 38 - 45С, на севере Усть-Цилемского района в селе Окунев Нос было зафиксировано минус 50 градусов.

Но до конца января и в феврале преобладала теплая погода, в марте - не по сезону теплая.  В течение значительного периода минимальная температура на большей части территории была в пределах от нуля до плюс 5 градусов, а максимальная температура повышалась в основном до плюс шести.

Весна была затяжная, холодная и сырая с поздним сходом снежного покрова и началом вегетации, что на фоне последних теплых и коротких весен, когда в середине мая уже устанавливались летние температуры, было необычным. Последний раз такой холодный май отмечался в 1999 году.                                                                                                                                        В мае минимальная температура воздуха в течение значительного периода составляла минус 2 – минус 5 градусов, а максимальная – плюс 5 - 10. Из-за частых циклонов в большинстве районов осадков выпало в 1,5 и два раза больше нормы, причем они были смешанного вида. В первую половину месяца в южных районах местами на 1-2 дня устанавливался временный снежный покров.

Лето также было необычным. На большей части территории Коми — дождливым с преобладанием холодной погоды в первой половине и жарких периодов — во второй. Летние температуры установились на юго-западе 6-8 июня, что позднее на две недели. На остальной территории в период с 11 по 17 июня или в сроки близкие к обычным. Закончилось лето 3-9 сентября, что для большинства районов в пределах нормы, в Усинском районе и севернее — на 12 дней позднее.

Продолжительность летнего периода составила от 95 дней на крайнем юге до 78— на севере. На севере оказалось в пределах среднестатистического, на юге — на 1-2 недели короче.

В августе преобладала теплая с дождями погода, холодно было только во второй и последней пятидневке. Но заморозки были ранние. Уже во второй пятидневке августа в Ижемском, Ухтинском, Усть-Цилемском районах ночная температура понижалась до 0 до минус 4 градусов. Максимальная температура по республике, в среднем, до пяти дней повышалась до 26-30 градусов (в начале двадцатых чисел). Дожди были ливневыми, с грозами, различной интенсивности и продолжительности.

Октябрь, как и сентябрь, оказался около нормы, а ноябрь и особенно декабрь — очень теплые. В декабре, что не характерно для нашего климата, распределение температуры по территории было ровное. Продолжительное время ночные температуры удерживались на отметке минус 4 -9 градусов.

В столице республики она не понижалась ниже минус 20 градусов, даже на севере дней с 20-градусными морозами было отмечено всего от трех до шести при норме в 14-16.

Из-за позднего начала ледообразования и установления ледяного покрова на реках Печорского бассейна ледовые переправы начали устанавливать только во третьей декаде декабря. Толщина льда, по сравнению с многолетними данными, едва достигла 30-50 процентов.

Синоптики отмечают, что повторяемость теплых декабрей увеличилась. Если до 2000 года они случались примерно один раз в 15 лет, то с 2001 года уже примерно каждый третий декабрь аномально теплый (2003-й, 2006-й, 2008-й, 2011-й и 2015 годы).

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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