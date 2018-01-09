Глава Минстроя Коми обозначил срок сдачи санатория «Серегово» в несколько месяцев

Возглавивший с 1 января этого года министерство строительства и дорожного хозяйства Коми Сергей Двуреченский озвучил оптимистичные прогнозы по поводу растянувшегося на 30 лет долгостроя.

В беседе с корреспондентом газеты «Трибуна» он опроверг слухи о сносе санатория. «Да, заведено уголовное дело, ведется следствие. Но оно никак не отражается на окончании строительства. Санаторий готов на 98 процентов. Сейчас ведутся переговоры о том, как его достраивать: самим или с помощью инвесторов. В своих планах у меня намечено до конца года объект ввести в строй», - заявил С.Двуреченский.

Министр оценил степень готовности комплекса зданий и сооружений как высокую. По его информации, отделочные работы закончены, даже мебель установлена, готовы котельная, очистные сооружения.

Отрицательное заключение экспертизы недостроенного объекта на самом деле потребовалось как раз для того, чтобы все встало на свои места: нужно установить, что доделать, а что переделать, пояснил глава регионального ведомства.

«Сейчас идет визуальное обследование. Как только оно будет закончено, приступим к инструментальному. После этого будем делать корректировку, затем приступим к завершающему этапу», - сообщил он. Средства на это изыщут, как считает С.Двуреченский, речь идет о 180 миллионах рублей.

«Думаю, на все про все уйдет от шести до восьми месяцев. Повторюсь, нужно дождаться окончания экспертизы. Начинать работать на объекте можно будет уже в конце января. Сделаем дорожную карту и начнем. Основные работы по коммуникациям придутся на летнее время, а к концу года все будет закончено», - заключил он.

С.Двуреченский отметил, что он сторонник привлечения местных работников, не из других регионов – «нужно давать работу своим землякам».

Кроме того, существующий санаторий тоже собираются приводить в порядок, реконструировать по мере возможности. «Пусть будет «Серегово-1» и «Серегово-2». Там ведь все обустроено, действуют грязе- и водолечебницы. Нужно все подремонтировать, привести в порядок и работать. Думаю, люди только спасибо скажут. Вот закончим с новым и возьмемся за существующее», - поделился планами руководитель Минстроя Коми.

*** Как ранее сообщал «КомиОнлайн», в бюджете на 2018-й и последующие два года прописаны траты на санаторий «Серегово» в Княжпогостском районе: 59,5 миллиона рублей в 2018 году и по 122 миллиона – в два последующие года.

*** Санаторный комплекс в Княжпогостском районе будет включать в себя два спальных корпуса с поликлиникой, общественный корпус с атриумом, столовой и лечебно-оздоровительным бассейном. Также в составе комплекса предусмотрены водогрязелечебница и грязехранилище, скважины минеральной воды, площадки для занятия спортом и отдыха, прогулочные дорожки.

Как строили и сколько тратили на санаторий «Серегово»

Фото с сайта rkomi.ru