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Четверг, 11 января 2018, 09:04
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09:04
За торговлю наркотиками в Коми наказали 23 членов межрегиональной банды

Полиция изъяла более 46 килограммов "синтетики", завезенной из Китая.

По сообщению пресс-службы МВД по Коми, установлено, что межрегиональное преступное сообщество вело незаконную деятельность в 11 регионах России и занималось сбытом синтетических наркотиков через тайники-закладки. В него входили десять жителей Коми из Сыктывкара, Ухты и Сысольского района, а также представители Орловской и Московской областей и Красноярского края. Группировка отличалось иерархичной структурой и высокой степенью конспирации. Роли и функции ее участников четко распределялись. Сбыт наркотических средств в особо крупном размере вели с использованием интернета и электронных платежных систем.

Так, например, в ноябре 2015 года в аэропорту Домодедово правоохранители изъяли из незаконного оборота две посылки с «синтетикой» общей массой более пяти килограммов. Следователи установили, что это наркотическое средство участники преступного сообщества хотели переправить из Красноярска и Балашихи в Коми для последующего сбыта.

Всего из незаконного оборота по этому делу изъяли более 46 килограммов наркотических средств. Следствие установило, что наркотики изготавливались в Китае и завозились в страну под видом корма для собак. Далее запрещенные средства складировали в Москве, Московской обрасти и Красноярском крае. После этого их направляли в регионы.

В результате в Коми на скамье подсудимых оказались 23 члена ОПГ, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры. Максимальное наказание, которое суд назначил некоторым участникам сообщества, составило 18 лет лишения свободы.

Фото и видео пресс-службы МВД по Коми

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Криминал
Социум
НаркотикиСпайсОПГбанда
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