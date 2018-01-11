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Четверг, 11 января 2018, 10:09
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10:09
Школьникам снова разрешат зарабатывать карманные деньги на сдаче отходов

Торговые сети уже могут принимать пустые бутылки и старые батарейки без лицензии.

В беседе с корреспондентом «Российской газеты» глава Минприроды Сергей Донской отметил, что участие в сборе мусора на переработку должно быть не по приказу, а экономически выгодным.

«Мы никого не хотим заставлять административно вовлекать во вторичный оборот отходы из товара, потерявшего потребительские свойства. Мы хотим установить точечно в цепочке производства экономический стимул, формируя тем самым замкнутый цикл. Предприятия сами должны с торговыми сетями договариваться, и не только с ними. С 2018 года мы дали ретейлу право без лицензии собирать отходы, раньше это можно было сделать только с ней», - цитирует министра издание.

Можно и школы вовлечь, предложил С.Донской. По его словам, дети готовы участвовать - сдавать бумагу, пластик, батарейки. «Предприятия могут заключить с конкретными школами соглашения, а дети заработают на карманные расходы», - пояснил он. После чего напомнил, что в СССР такая практика была, когда дети сдавали стеклянные бутылки из-под кефира, например. «Я в школьные и студенческие годы сдавал и стекло, и макулатуру, - рассказал С.Донской, - Потом получал за это книги. Никто не мешает заново реализовать эти механизмы».

Фото пресс-службы Госсовета Коми

«КомиОнлайн»
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Москва
Экология
Социум
Вторсырьераздельный сбор мусорашкольникипереработка
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