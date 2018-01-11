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11:11 Стиляга: школьник из Выльгорта признался в краже денег ради обновок и занятий спортом
Мать подростка заметила пропажу 287 тысяч рублей со своей карты.
В полицию в Сыктывдинском районе поступило заявление жительницы села Выльгорт, которая сообщила, что с ее банковской карты списаны 287 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, во время проверки установлено, что к краже денег причастен 15-летний сын потерпевшей, учащийся сельской школы. Правоохранители выяснили, что подросток перевел денежные средства со счета своей матери на свой счет с помощью онлайн-банка.
На эти деньги он купил себе кроссовки, брюки, две кофты, чехол для телефона и абонемент в один из дорогих спорткомплексов Сыктывкара. Все это оперативники нашли у школьника и изъяли. Сам он признался в краже денег у матери и в том, что потратил их, в том числе в увеселительных заведениях.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото с сайта pixabay.com
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