Каждый седьмой вызов по номеру 112 в Коми в прошлом году был ложным или случайным

За первые дни нового года в Центр обработки вызовов «Системы-112» по Коми поступило более восьми тысяч звонков. Основную долю обращений приняли станции скорой помощи (1779 вызовов). На втором месте – звонки в адрес полиции (1069). В 129 случаях обращения были адресованы пожарным, 19 – поступили в газовую службу. Об этом сообщается в пресс-релизе регионального управления противопожарной службы и гражданской защиты.

«Наши операторы в Ухте и Сыктывкаре работали в усиленном режиме. Из восьми тысяч звонков около полутора тысяч поступило в первый день наступившего года. В целом период новогодних праздников прошел для нас спокойно, все принятые звонки были переадресованы специалистам соответствующих служб», – рассказал начальник республиканского центра обработки вызовов «Системы-112» Руслан Новиков.

Если в обычный день операторы принимают около 1000 звонков, то во время новогодних каникул их количество возрастает до 1400. С учетом этого, всего за 2017 год «Система-112» в Коми приняла более 400 тысяч вызовов.

Чаще всего население обращается за медицинской помощью: в скорую позвонили более 50 тысяч раз. На втором месте по количеству вызовов оказалась полиция (43 тысячи звонков), на третьем – пожарные (8 тысяч звонков).

Более 19 тысяч обращений потребовали комплексного реагирования с привлечением нескольких служб. Около 60 тысяч звонков – ложные, не требующие реагирования экстренных оперативных служб и не несущие никакой информации, сюда относятся и шалости детей, приводит статистику управление ПС и ГЗ Коми.

«Хотелось бы, чтобы родители понимали, что даже с телефона без сим-карты ребенок может сделать экстренный вызов. Такие вызовы часто к нам поступают, мы слышим, как дети балуются и играют, случайно набирают наш номер. Надо понимать, что номер 112 – для вызова экстренных служб. Такие детские шалости перегружают систему и могут забивать каналы связи. Человек может просто не дозвониться в экстренной ситуации или может долго оставаться в режиме ожидания, теряя время», – подчеркнул Р.Новиков.

Отмечается, что одна из целей создания «Системы-112» – организация вызова экстренных оперативных служб по принципу одного окна, что позволяет обеспечить комплекс мер по ускорению реагирования и улучшению взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях).

Фото пресс-службы УПС и ГЗ Коми