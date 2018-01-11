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«Строитель» сыграл вничью и прервал проигрышную серию
Сыктывкарцы дома не смогли обыграть "Динамо-Казань".
Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между сыктывкарским «Строителем» и командой «Динамо-Казань» состоялся 11 января в Сыктывкаре и завершился со счетом 2:2. Хозяева открыли счет на шестой минуте после точного удара Дениса Садакова. Позже гости восстановили равновесие, а в начале второй половины встречи вышли вперед. На 80-й минуте Артем Лихачев сравнял счет.
Следующий матч чемпионата «Строитель» проведет с ульяновской «Волгой» дома 14 января.
Фото Владилена Олофинского
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