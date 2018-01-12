Каждый пятый в России трудился в новогодние праздники

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), во время новогодних праздников каждый пятый россиянин работал. При этом 73 процента из двух тысяч опрошенных совершеннолетних жителей страны довольны тем, как провели первую неделю нового года, сообщает РИА «Новости».

Социологи выяснили, что прошедшие новогодние каникулы у себя дома провели на 10 процентов меньше россиян, чем в 2017 году. В праздники они чаще стали выбираться в гости или на природу, говорится в материале РБК.

Отмечается, что список наиболее популярных видов отдыха с прошлого года не изменился. Так, 42 процента опрошенных рассказали, что были в гостях, 30 процентов — гуляли на природе, 20 процентов респондентов катались на коньках или лыжах.

Идеальным зимним отдыхом большинство (37 процентов) назвали традиционные для этого времени года развлечения — катание на лыжах и коньках. Еще 22 процента респондентов предпочли бы провести зимние каникулы на пляже в теплых странах, а 25 процентов хотели бы сходить на экскурсии и посетить исторические места.

Между тем по окончанию праздников депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил с инициативой сократить каникулы в январе до 1,5 дня. По его мнению, долго отдыхать вредно, к тому же это поможет избежать роста числа летальных исходов из-за злоупотребления алкоголем и ДТП, пишет «Российская газета».

Советский формат отдыха, когда 31 декабря трудящиеся уходили домой в середине дня, а 1 января отсыпались, приоритетен, полагает депутат.

В Роструде идею Г.Онищенко рассмотреть готовы. Как прокомментировал замруководителя федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, персонально его устраивает нынешний формат. «Десятки попыток делались по сокращению новогодних каникул. Все они не проходили, поэтому давайте дождемся законопроекта. Я так понимаю, это пока на уровне идеи. Сегодня мнения граждан разделились ровно на две части. Одни за сокращение, вторые приветствуют такие длинные новогодние каникулы. Это предмет обсуждений и принятия решений. Могу высказать только личное мнение как гражданина. Мне нравятся длинные новогодние каникулы. Я знаю, как организовать свой отдых в этот период, поэтому мне все нравится», - цитируют его СМИ.

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов заявлял, что в России очень много празднуют, и посоветовал всем больше времени тратить на работу.

*** Как уточняет «Российская газета», сейчас Россия - страна с наиболее продолжительными новогодними каникулами. Например, в США официальные праздники длятся два дня - Рождество - 25 декабря и Новый год - 1 января. В Испании празднуют 3-4 дня: 25 декабря - Рождество, 26-го (в отдельных регионах) - День подарков, 1 января - Новый год и 6-го - праздник Трех королей.

В Германии это также 3-4 дня с празднованием Рождества 24-25 декабря, Нового года - 1 января и в отдельных землях Богоявления - 6 января. В Японии официальные новогодние каникулы занимают 4-5 дней - с 30 декабря по 3 января. В Китае и Северной Корее официальные праздники длятся 3 дня, в Великобритании - 3-4, в Италии - 4-5 дней.

Фото Владилена Олофинского