«Спим.Ру»: шаг навстречу клиенту позволил увеличить продажи матрасов

Интернет-магазин товаров для сна «Спим.ру» сотрудничает со многими российскими фабриками, доставляя матрасы покупателям напрямую с производства практически в любой российский регион. Востребованность продукции той ли иной компании зависит не только от популярности бренда, но и от готовности производителя пойти на встречу своему покупателю. Так, фабрика Comfort Line стала доставлять матрасы без предоплаты, что позволило значительно увеличить число заказов.

«Отмена предоплаты увеличила количество заказов примерно в 10 раз — отмечают в «Спим.Ру». — При этом, правда, увеличилось и количество необоснованных отказов от продукции в момент доставки».

Продукция фабрики в «Спим.Ру» представлена по ссылке. Обширный ассортимент включает мягкие, умеренно мягкие, жесткие, очень жесткие матрасы, модели средней жесткости, детские матрасы и наматрасники. Есть беспружинные матрасы на основе латекса и кокосовой койры, есть модели с пружинными блоками плотностью пружин от 256 штук на квадратный метр. Дополнением к пружинному блоку идут слои латекса, кокоса, материала с эффектом памяти.

Тем, кто сомневается в необходимой жесткости матраса, компания предлагает изделия с разной степенью жесткости. Вариантов может быть несколько. Например, у матраса Comfort Line Hard-Medium S1000 одна сторона жесткая, а другая имеет среднюю жесткость. Такой вариант подойдет людям с большим весом. В матрасе Comfort Line Medium Memory 2 - Latex 2 S1000 одна сторона мягкая, другая — средней жесткости.

Для доставки своей продукции Comfort Line пользуется услугами крупнейших транспортных компаний. Меньше всего проблем возникало с матрасами, поставляемыми в скрученном виде. Серии таких матрасов представлены здесь и здесь. После того, как с матраса удаляется упаковка, он полностью распрямляется за несколько часов. Транспортировка таких скрученных матрасов не представляет труда.

Для других моделей крайне важно было решить вопрос целостности упаковки. После тестового периода работы было решено «усилить» упаковку матрасов. Матрасы стали заворачивать в пленку, а затем в полипропиленовую ткань. Такой подход позволил доставлять товар потребителю без малейших повреждений и возвраты матрасов из-за испорченной упаковки практически исчезли.

Фото предоставлено «Спим.Ру»