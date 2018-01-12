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Пятница, 12 января 2018, 16:04
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В сыктывкарские заречные поселки разрешили переправляться автомобилям

Толщина льда на реке Вычегде увеличилась до 45 сантиметров.

Как сообщает пресс-служба администрации столицы Коми, 12 января открыта автомобильная ледовая переправа через реку Вычегду в местечке Алешино.

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Специалисты сыктывкарского отделения центра ГИМС МЧС по Коми совместно с представителями мэрии после обследования толщины льда, которая сейчас составляет 45 сантиметров, разрешили проезд автотранспорта весом до восьми тонн.

На въездах на реку установлены соответствующие дорожные знаки «Ограничение массы». Проводятся работы по наращиванию льда, что в дальнейшем позволит повысить грузоподъемность переправы.

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По сообщению пресс-службы МЧС по Коми, 11 января в республике открыли две ледовые переправы в Ижемском районе: через реку Печору, соединяющую автодорогу Ираель – Усть-Цильма (толщина льда в районе переправы равна 35 сантиметров, грузоподъемность – три тонны) и через реку Сэбысь, в восьми километрах от села Ижма (толщина льда – 45 сантиметров, грузоподъемность – три тонны).

В Вуктыле также в этот день была открыта автомобильная переправа через реку Печору. При толщине льда в 40 сантиметров разрешено проезжать машинам не тяжелее 10 тонн.

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Таким образом, на 12 января в Коми из 90 запланированных официально функционирует 39 ледовых переправ: 36 автомобильных и три пешеходных.

*** Инспекторы ГИМС предупреждают: за пределами официально оборудованной ледовой переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом, поэтому необходимо пользоваться только официально оборудованными ледовыми переправами и выполнять требования всех информационных знаков – это залог безопасности водителей и пассажиров транспортного средства.

Фото пресс-служб сыктывкарской мэрии и ГУ МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарСедкыркещИжемский районВуктыл
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