Общественники увидели состояние будущей школы в сыктывкарской Орбите

Члены общественного совета министерства образования, науки и молодежной политики Коми побывали на стройке школы на 1200 мест по улице Петрозаводской в Сыктывкаре. Решение о визите было принято по итогам заседания совета, на котором был представлен новый застройщик (ООО «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-КАЛУГА»). Как уточняется в пресс-релизе ведомства, объект общественники инспектировали и ранее.

Напомним, что в связи с нарушением генеральным подрядчиком условий, государственный контракт с ним был расторгнут. Заключен контракт с ООО «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-КАЛУГА», с 30 ноября подрядчик приступил к строительным работам.

Сейчас на стройке работает 145 человек, в скором времени подрядчик увеличит количество рабочих до 176 человек.

К настоящему времени строителями уже выполнено бетонирование плит перекрытия и стен лестниц, кладка наружных и внутренних несущих стен, кладка кирпичных перегородок, прокладка трубопровода отопления, устройство и армирование колонн, врезка в магистральную тепловую сеть.

В школе завершается установка пластиковых окон, ведутся электромонтажные работы, подготовка к подключению системы отопления, идут работы по утеплению и облицовке фасада. Кроме того, продолжается завоз материалов – только за последний месяц завезли более ста грузовых машин.

В соответствии с условиями контракта с новым застройщиком, ввод объекта планируется до 30 марта 2018 года, с учетом выполнения работ по благоустройству – до 25 июля 2018 года, следует из пресс-релиза Минобраза Коми.

Заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова в беседе с общественниками подчеркнула важность объекта и призвала держать вопрос строительства школы на контроле совместно с властями.

За строительством школы можно наблюдать в прямом эфире на сайте Минобраза Коми.

*** Четырехэтажную профильную школу с двумя спортзалами хотели начать строить в 2014 году, а закончить к 2017-му. Из бюджета Сыктывкара выделили 15 миллионов рублей на разработку проекта, еще 150 миллионов было заложено на первоначальный этап строительства. Но затем школу исключили из инвестиционной программы на 2014 год. Поэтому было решено реализовать проект не за счет исключительно бюджетных средств, как планировалось ранее, но и на деньги частных лиц. Но инвестор, обещавший вложиться в проект, от софинансирования отказался.

После этого проект поддержали федералы (таких проектов шесть по стране), они выделили 563 миллиона рублей. Общая стоимость работ – 820 миллионов рублей.

Начать строительство школы должны были в первом квартале 2016 года, Но контракт с генподрядчиком – «ССМУ «Краснодар» – был заключен 30 мая 2016-го, а первые сваи забили в июле того же года. Сдать объект обещали к 20 декабря 2016-го, несмотря на то, что по проекту общая продолжительность работ составляет 23 месяца.

По оценке Контрольно-счетной палаты Коми, на 1 октября 2016 года работы были выполнены на 5,6 процента. В ноябре 2016-го стало известно, что школу не удастся сдать до конца года: не получилось привлечь субподрядчиков, а из-за быстрого похолодания возникли технические трудности. Несмотря на то что сроки, оговоренные в соглашении на федеральное софинансирование объекта, были нарушены, Коми избежала штрафа, так как первый этап работ был выполнен на деньги из республиканского бюджета.

Во время встречи с главными редакторами республиканских СМИ С.Гапликов объяснил, почему давал, по сути, несбыточные обещания. По его словам, если бы республика и город не вступили в эту историю, то школы бы вовсе не было.

В 2017-м Коми вновь пообещали деньги, и в феврале их выдали (440,6 миллиона), а сдачу объекта перенесли на лето. К 1 сентября в школу в Орбите должны были пойти первые ученики. Это должно было стать одним из шагов к сокращению числа детей, посещающих занятия во вторую смену. Но этого не случилось. На рабочем совещании в Государственном Совете Коми 5 апреля 2017-го выяснилось, что школа на 1200 мест в Сыктывкаре готова примерно на 30 процентов.

Предыдущего подрядчика обязали закончить все работы в декабре этого года. Летом ему предписали строить школу в две смены. К середине сентября объект был готов на 45 процентов и сроки сдачи перенесли на 2018 год. В конце октября строители приступили к внутренней отделке, а в ноябре объявили, что контракт с подрядчиком разорван.

В 2017 году на школу в Орбите направили 681 миллион рублей. На 2018 год на эти цели в бюджете республики предусмотрено 103 миллиона рублей, остается и федеральное финансирование.

Фото пресс-службы Минобраза Коми