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Фотовзгляд: «Рождественский бал» в Сыктывкаре
Творческие коллективы НКО и известные исполнители Коми собрались в Доме дружбы народов.
По сообщению пресс-службы мэрии Сыктывкара, «Рождественский бал» устроили 12 января по инициативе Коми регионального общественного движения по возрождению национально-культурной жизни русского народа «Русский мир» и республиканского Дома дружбы народов.
В нем участвовали ансамбль бального танца «Секрет молодости», танцевальные коллективы «Танцкрайс» и «Май» (немецкая НКА), «Аракс» (региональное отделение «Союза армян России»), известные в республике исполнители Альфия Коротаева, Надежда Баталова.
Коллективы исполнили польский полонез, испанский вальс, падеграс, берлинскую польку, вальс-гавот, а также танцы национально-культурных автономий.
Фото пресс-службы администрации Сыктывкара
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