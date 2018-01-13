КомиОнлайн

Фотовзгляд

Суббота, 13 января 2018, 16:19
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Фотовзгляд: «Рождественский бал» в Сыктывкаре

Творческие коллективы НКО и известные исполнители Коми собрались в Доме дружбы народов.

По сообщению пресс-службы мэрии Сыктывкара, «Рождественский бал» устроили 12 января по инициативе Коми регионального общественного движения по возрождению национально-культурной жизни русского народа «Русский мир» и республиканского Дома дружбы народов.

В нем участвовали ансамбль бального танца «Секрет молодости», танцевальные коллективы «Танцкрайс» и «Май» (немецкая НКА), «Аракс» (региональное отделение «Союза армян России»), известные в республике исполнители Альфия КоротаеваНадежда Баталова.

Коллективы исполнили польский полонез, испанский вальс, падеграс, берлинскую польку, вальс-гавот, а также танцы национально-культурных автономий.

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Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
КультураРазвлечения
Образ жизни
национально-культурные автономиирождествобалТанцы
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