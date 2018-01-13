Фотовзгляд: «Рождественский бал» в Сыктывкаре

Творческие коллективы НКО и известные исполнители Коми собрались в Доме дружбы народов. По сообщению пресс-службы мэрии Сыктывкара, «Рождественский бал» устроили 12 января по инициативе Коми регионального общественного движения по возрождению национально-культурной жизни русского народа «Русский мир» и республиканского Дома дружбы народов. В нем участвовали ансамбль бального танца «Секрет молодости», танцевальные коллективы «Танцкрайс» и «Май» (немецкая НКА), «Аракс» (региональное отделение «Союза армян России»), известные в республике исполнители Альфия Коротаева, Надежда Баталова. Коллективы исполнили польский полонез, испанский вальс, падеграс, берлинскую польку, вальс-гавот, а также танцы национально-культурных автономий. Фото пресс-службы администрации Сыктывкара «КомиОнлайн» Версия для печати КомиСыктывкар КультураРазвлечения Образ жизни национально-культурные автономиирождествобалТанцы Поделиться:

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