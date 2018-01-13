Новая ферма на 1200 голов в Пыелдино обеспечит Сысольский район мясом и молоком

Об этом заявил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев на встрече с жителями села Пыелдино во время его рабочего визита в Сысольский район.

«С существующей на сегодняшний день господдержкой нам по силам исполнить поручение главы государства по самообеспечению продовольствием в ближайшие 3-4 года, однако это требует серьезных инвестиционных вложений в отрасль. Мы двигаемся в правильном направлении», - цитирует пресс-служба руководителя ведомства.

А.Князев заметил, что в республике уже реализуется несколько крупных инвестиционных проектов: строительство фермы на 1200 голов в Прилузском районе и строительство тепличного комплекса на 11 гектаров в Сосногорске. «Что касается вашего района, то могу уверить вас, что ООО «Пригородный» серьезно намерено строить в Пыелдино ферму на 1200 голов, что позволит полностью обеспечить район молоком и мясом и создать новые рабочие места. В настоящее время разработка проекта на завершающем этапе», - сообщил министр.

По его информации, реализация нового проекта позволит увеличить производство молока с трех до пяти тысяч тонн в год, продажу племенного молодняка на 30 процентов. На предприятии будут применяться новые технологии: беспривязное содержание животных, а также максимальная механизация труда: использование роботов-дояров, автоматические станции выпойки телят. Кроме того, будут установлены современные охлаждающие установки для молока.

Напомним, глава Минсельхоза Коми поставил задачу аграриям «выдавить» фальсификат и сухое молоко с рынка, подчеркнув, что акцент при распределении господдержки в 2018 году будет сделан на начинающих фермеров и семейные хозяйства.

Фото пресс-службы Минсельхоза Коми