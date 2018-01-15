«Родник Севера», «Фаворит», «Эжва»: спортивные школы в столице Коми переименовали

В России формируется новая государственная система подготовки спортивного резерва во всех регионах. Суть реформы состоит в том, что в детско-юношеские спортивные школы переориентируются на профессиональный рост спортсменов. В Коми переход на спортивную подготовку начался с 2016 года.

По информации пресс-службы сыктывкарской мэрии, детско-юношеские спортшколы столицы Коми также переключились на спортивную подготовку, для этого их переименовали. Виды спорта и месторасположение учреждений остаются прежними.

Так, с 1 января 2018 года сыктывкарская «Детско-юношеская спортивная школа №3», в которой готовят пловцов, переименована в спортивная школа «Родник Севера» (адрес: сыктывкарский плавательный бассейн на улице Первомайской, 74).

«Детско-юношеская спортивная школа №5» отныне будет называться спортивная школа «Фаворит». Здесь организуют лыжные гонки, тхэквондо и дзюдо. Лыжников готовят на лыжных базах: «Спортивная» на улице Лесопарковой, «Веждино» в эжвинском районе, «Олимпик» по улице Ручейной, в поселках Краснозатонском, Максаковке и Нижнем Чове.

«Детско-юношеская спортивная школа №6» получила статус спортивной школы олимпийского резерва «Эжва» (улица Юности, 8). В первую очередь эта школа получила статус за достигнутые успехи воспитанников отделения вольной борьбы. Также здесь развиваются тхэквондо, бокс и футбол.

«ДЮСШ «Северная Олимпия» теперь имеет название спортивная школа «Северная Олимпия» с культивируемыми видами спорта: фигурное катание, хоккей, горнолыжный спорт, спортивное ориентирование, шахматы, пулевая стрельба. Располагается по адресу: улица Димитрова, 1/4. Год назад начал работу новый объект в Эжвинском районе – крытый каток «Северная Олимпия», где полным ходом идет подготовка спортсменов.

Фото Игоря Соколова