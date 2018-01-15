Ученые предсказали потопы по всему миру в ближайшие 25 лет

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances, сообщает РИА «Новости».

С увеличением температуры такие явления, как шторма и сильные ливни будут сильнее во многих частях света, в том числе и в Африке. Это, в свою очередь, значительно увеличит риск наводнений, не связанных с повышением уровня Мирового океана, говорится в материале.

Для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры, считают исследователи. В противном случае под ударами природных катаклизмов в будущем могут оказаться десятки миллионов человек. Так, по оценкам ученых, в США и Канаде число людей, проживающих в зоне риска, увеличится со ста тысяч до миллиона, а в Китае — достигнет 55 миллионов.

По словам ученых, период в 25 лет они выбрали, так как тенденцию к потеплению на этом промежутке времени уже не удастся изменить никакими мерами. «Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня», — цитирует Scientific American одного из авторов исследования Андерса Леверманна.

*** В начале прошлого года ученые предсказали затопление Коми через 50 лет от таяния вечной мерзлоты.

Фото УППС и ГЗ по Коми