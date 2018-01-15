Где в Сыктывкаре бесплатно подготовят к сдаче ГТО

В столице республики стартовала программа «Подтянись к движению ГТО», по которой каждый может получить бесплатную консультацию по поводу комплекса упражнений.

По информации управления физической культуры и спорта администрации Сыктывкара, проект реализуется на базе спортивных сооружениях столицы республики. Специалисты, прошедшие курсы повышения квалификации по программам комплекса ГТО, проконсультируют посетителей спортшкол «Родник Севера» (улица Первомайская, 74), «Фаворит» (улица Пушкина, 51), «Эжва» (улица Юности, 8), а также реабилитационно- оздоровительного центра (улица Мира, 37а), «Северная Олимпия» (улица Димитрова, д.1/4) о том, как выполнить нормы комплекса ГТО и что необходимо сделать для получения знака. Кроме того, они будут демонстрировать правильную технику выполнения нормативов.

«Проект «Подтянись к движению ГТО» – это логичный шаг на пути дальнейшей популяризации комплекса. Уверен, что он поможет всем желающим быстро и правильно выполнить нормативы», – отметил начальник городского управления физической культуры и спорта Михаил Дудников.

Программа совмещена с акцией «День открытых дверей», во время которой жители республики могут бесплатно заниматься в стенах спортивных сооружений Коми.

График посещения тренажерных залов:

*** Нормы ГТО вернулись в повседневную жизнь россиян после того, как осенью 2013 году возродить физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», существовавший в СССР, предложил президент России Владимир Путин, заметив, что необходимо адаптировать нормативы ГТО к современным реалиям. Затем Минспорта разработало документ, предусматривающий 11 уровней сложности для различных возрастных групп. С первого по пятый уровни рассчитаны на учащихся общеобразовательных школ. С шестого по десятый уровни предусматривают нормативы для возрастных групп от 18 до 29, от 30 до 39, от 40 до 49, от 50 до 59 и от 60 до 69 лет. Наконец 11 уровень предназначен для людей, достигших 70-летнего возраста.

Из спортивных испытаний сдающие могут выбрать бег, плавание, подтягивание, прыжки и другие дисциплины, направленные на развитие быстроты, гибкости, выносливости, координации и силы. В конце испытаний каждый участник будет получать знак отличия.

Постепенно нормы ГТО вышли за пределы спортивных площадок: их сдавали на школьных мероприятиях, городских праздниках, журналистских конкурсах, фестивалях и акциях.

В 2015 году в Коми было открыто 23 центра тестирования по приему нормативов комплекса ГТО. Проведены республиканские декады по внедрению норм ГТО: в апреле и мае - среди школьников, в августе – среди взрослого населения, в декабре – среди старшеклассников.

Поначалу это была добровольная процедура, однако с 2016 года все учащиеся школ сдают нормы в обязательном порядке. Освобождены от этого только те дети, кто не может заниматься спортом по состоянию здоровья.

Фото пресс-службы Минспорта Коми