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Понедельник, 15 января 2018, 12:23
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12:23
В 2017 году финансовому директору в Коми предлагали за труд 500 тысяч рублей в месяц

Больше всего предложений о работе было в сфере продаж.

Служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад подготовила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на портале hh.ru работодателями Коми в 2017 году. Аналитики изучили 8020 предложений работы, появившихся на данном ресурсе с 1 января по 31 декабря прошлого года.

Самой привлекательной вакансией ушедшего года стала позиция финансового директора с зарплатой от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Для сравнения: средний уровень оплаты труда в Коми, на основе анализа вакансий, размещенных на hh.ru в 2017 году, составил 32 тысячи 500 рублей.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий в прошлом году в Коми было опубликовано работодателями из следующих отраслей: «Добыча сырья» (32 процент) и «Торговля» (30 процентов).

Чаще всего компании в прошлом году размещали вакансии для специалистов из сфер «Продажи» (42 процента от общего числа предложений о работе), «Банки, инвестиции, лизинг» (20 процентов) и «Начало карьеры, студенты» (13 процентов). Пятерку лидеров по количеству вакансий в регионе замыкают профобласти «Строительство, недвижимость» (10 процентов), «Рабочий персонал» и «Производство» (по 8 процентов). Меньше всего предложений о работе в 2017 году было открыто в сферах «Государственная служба», «Домашний персонал» - на каждую из этих профобластей пришлось менее 0,3 процента от общего числа вакансий.

Помимо финдиректора, в регионе искали главных геологов и заместителя генерального директора по геологии и разработке нефтяных месторождений за зарплату в 250 - 270 тысяч рублей в месяц, главному инженеру предлагали заработок в 200 тысяч рублей в месяц, начальнику отдела продаж и руководителю известной торговой сети обещали от 127 тысяч рублей в месяц и выше, а водителю-крановщику готовы были платить 150 тысяч.

Фото с сайта pixabay.com

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