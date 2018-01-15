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Память подвела: в Сыктывкаре осужденный лишился свидания из-за флешек-карт в сумке гостя
Также посетитель не смог пронести сим-карту.
В ИК-25 в Верхнем Чове при досмотре личных вещей мужчины, прибывшего на длительное свидание, сотрудники обнаружили запрещенные предметы. В боковом кармане спортивной сумки лежали картридер и три флеш-накопителя. Во второй сумке под подкладкой была спрятана сим-карта, говорится в пресс-релизе УФСИН по Коми.
В итоге свидание с осужденным, отбывающим наказание за насильственные действия сексуального характера, не состоялось. В отношении нарушителя составлены административные материалы.
*** Что присылают близкие и друзья заключенных и какие способы придумывают для доставки запрещенных предметов, можно прочитать здесь.
Фото пресс-службы УФСИН по Коми
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