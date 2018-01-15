Татарстанская авиакомпания открывает рейсы из Казани в Коми

С 15 января «ЮВТ АЭРО» свяжет Казань с Пермью и Усинском. Полеты по маршруту Казань – Пермь – Усинск будут выполняться на регулярной основе по понедельникам и четвергам. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Также в январе «ЮВТ АЭРО» даст старт еще двум направлениям, связывающим Казань, Нижний Новгород и Самару с Сыктывкаром. Рейсы по маршруту Нижний Новгород – Казань – Сыктывкар-Казань начнутся с 17 января на регулярной основе по средам. Рейсы по маршруту Самара – Казань – Сыктывкар – Казань – Нижний Новгород будут выполняться с 21 января один раз в неделю по воскресеньям.

*** В настоящее время из Сыктывкара в Пермь и Казань выполняет рейсы компания «Комиавиатранс».

Фото Владилена Олофинского