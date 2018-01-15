Трактор с водителем утонул на реке Печоре

ДТП произошло около 11:20 15 января на реке Печоре в Усть-Цилемском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, возле деревни Крестовка специалисты занимались оборудованием ледовой переправы. Снег расчищал 53-летний мужчина на гусеничном тракторе ДТ-75. В какой-то момент техника ушла под лед. В результате водитель погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются.

С начала года на реке Печоре в Коми провалились под лед три автомобиля. Под Усинском 5 и 10 января утонули две иномарки Toyota Land Cruiser и Mitsubishi L 200, а 12 января на переправе недалеко от Печоры - грузовик МАЗ. В результате этих случаев никто не пострадал.

Фото Владилена Олофинского