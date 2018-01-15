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Трактор с водителем утонул на реке Печоре
Техника готовила ледовую переправу.
ДТП произошло около 11:20 15 января на реке Печоре в Усть-Цилемском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, возле деревни Крестовка специалисты занимались оборудованием ледовой переправы. Снег расчищал 53-летний мужчина на гусеничном тракторе ДТ-75. В какой-то момент техника ушла под лед. В результате водитель погиб.
Обстоятельства ДТП выясняются.
С начала года на реке Печоре в Коми провалились под лед три автомобиля. Под Усинском 5 и 10 января утонули две иномарки Toyota Land Cruiser и Mitsubishi L 200, а 12 января на переправе недалеко от Печоры - грузовик МАЗ. В результате этих случаев никто не пострадал.
Фото Владилена Олофинского
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