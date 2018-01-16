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Вторник, 16 января 2018, 09:51
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09:51
Перинатальному центру Коми указали на незаконную рекламу абортов

В "Диспансерной книжке беременной" учреждение допустило три нарушения.

Коми УФАС России вынесло решения по делам о ненадлежащих рекламах, размещенных в «Диспансерной книжке беременной».

Дела были возбуждены в октябре прошлого года по материалам территориального органа Росздравнадзора по региону в отношении республиканского перинатального центра.

Первое дело рассмотрено по факту распространения рекламы кислородного коктейля «Планета малышей», содержащей указание на его лечебные свойства. Так, в рекламе использовано, в том числе выражение «недорогое эффективное средство восстановления здоровья, идеальное лекарство от многих болезней». Однако данный продукт не является ни лекарственным средством, ни медицинским изделием. В связи с чем, при его рекламировании указание на лечебные свойства и положительное влияние на течение болезни запрещено.

Второе дело рассмотрено по факту размещения в «Диспансерной книжке беременной» рекламы медицинских услуг Гемабанка – Банка стволовых клеток. Реклама содержала предупреждающую надпись о наличии противопоказаний, необходимости получения консультации специалистов, однако её размер не соответствовал требованиям рекламного законодательства.

Еще одно дело было рассмотрено по факту распространения рекламы услуг самого перинатального центра. Учреждение разместило в той же «Диспансерной книжке беременной» перечень оказываемых им медицинских услуг, не сопроводив текст рекламы предупреждением о наличии противопоказаний к их применению, необходимости получения консультации специалистов. В числе оказываемых услуг в рекламе значатся также методики «безопасного» аборта. В силу федерального закона «О рекламе» не допускается реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности.

По результатам рассмотрения дел указанные рекламы признаны ненадлежащими. Установлено, что на дату вынесения решений распространение ненадлежащих материалов прекращено.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
рекламамедуслугиаборты
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