На пожаре в усть-куломском поселке погиб мужчина

Сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном жилом доме по улице Спортивной в поселке Паспом Усть-Куломского района поступило в 22:26 15 января. Пожарные прибыли на место через 11 минут и полностью ликвидировали возгорание в 01:31 16 января. Жильцы одной из квартир эвакуировались во время инцидента. В другой квартире на месте пожара обнаружили тело 44-летнего мужчины, сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе главного управления МЧС по Коми.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

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