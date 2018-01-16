Тратить региональный маткапитал частями предпочли более 3,6 тысячи семей в Коми

За деньги на подготовку к школе не нужно отчитываться.

Начиная с 1 января 2011 года, из бюджета республики матерям, родившим третьего или последующих детей, предоставляется региональный семейный капитал в 150 тысяч рублей. Право на его получение подтверждается сертификатом. В настоящее время эта мера соцподдержки продлена до конца 2018 года.

По информации министерства труда, занятости и социальной защиты республики, в 2017 году за получением сертификатов обратились 1882 человека, получили же сертификаты 1876 семей.

Всего с 2011 года по 31 декабря 2017 года обладателями сертификатов на региональный семейный капитал стали 11 тысяч 348 жителей Коми, 8158 из них уже воспользовались деньгами. Расходы бюджета республики составили более 993,6 миллиона рублей.

Как напомнили в ведомстве, средства регионального капитала могут использоваться целиком или частями на нужды семьи, которые определены законодательством.

«Наиболее активно региональный капитал семьи расходуют на улучшение жилищных условий - на эти цели его использовали 6367 семей, из них 3781 семья воспользовалась средствами капитала для приобретения жилья, еще 2586 семей направили деньги на текущий или капитальный ремонт имеющихся жилых помещений. Также очень востребована ежегодная единовременная денежная выплата за счет семейного капитала, ее размер составляет 25 тысяч рублей. За время предоставления капитала такую выплату получили 3611 человек», - сообщили в республиканском Минтруда.

По информации ведомства, выплату за счет регионального семейного капитала семьи чаще всего расходуют на оплату ЖКУ, услуг детского сада и уплату налогов семьи. Также очень актуальной для семей стала возможность использовать выплату для подготовки детей к школе.

«Это направление расходования выплаты за счет средств регионального семейного капитала введено с июля прошлого года. О том, насколько это направление востребовано, свидетельствует то, что за полгода его действия о желании воспользоваться выплатой для покупки детям необходимых для школы вещей заявили 788 человек», - отметили в Минтруде республики.

*** Право на получение регионального семейного капитала имеют семьи при рождении в них третьего или последующих детей в период с 1 января 2011 по 31 декабря 2018 года. Размер регионального семейного капитала - 150 тысяч рублей.

Средства регионального семейного капитала могут быть направлены:

- на улучшение жилищных условий семьи;

- на образование ребенка (детей);

- на получение платных медицинских услуг ребенком (детьми);

- на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения;

- на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения.

Кроме того, за счет средств регионального семейного капитала предусмотрена ежегодная единовременная выплата до 25 тысяч рублей, которую можно расходовать: на оплату занимаемого семьей жилого помещения и коммунальных услуг; на оплату за содержание детей в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; на уплату налогов семьи; на страхование имущества семьи, жизни ребенка (детей); на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах России; на оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах территории России. С 1 июля 2017 года - для подготовки ребенка (детей) к обучению в общеобразовательной организации в размере 5 тысяч рублей на каждого обучающего в семье ребенка, но не более 25 тысяч рублей на семью. В последнем случае предоставление документов, подтверждающих трату средств регионального капитала на эти цели, предоставлять не требуется.

Фото Владилена Олофинского