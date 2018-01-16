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Вторник, 16 января 2018, 20:17
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В Усинске детям с сахарным диабетом вручили сертификаты на канцтовары

Сбор средств на подарки организовали сотрудники «Роснефти».

По сложившейся традиции на Старый Новый год подвели итоги благотворительной акции «Тепло ваших сердец». Праздник в «Парке культуры и отдыха» Усинска получился ярким и запоминающимся.

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Инициаторами этого доброго дела выступают сотрудники «РН – Северная нефть». Начная с 2010 года, в декабре в офисе предприятия устанавливается ящик для сбора средств на подарки юным посетителям отделения реабилитации (центра «Берегиня»), страдающим сахарным диабетом, сообщили в пресс-службе компании.

Каждый сотрудник общества может внести посильный вклад и подарить тепло своего сердца ребятишкам, которым традиционные «сладости от Деда Мороза» противопоказаны. На собранные деньги приобретаются сертификаты, и дети вместе с родителями могут выбрать в усинских магазинах канцтоваров и игрушек самые разные полезные подарки – наборы для творчества и развития мелкой моторики, пазлы и обучающие игры, альбомы, фломастеры, карандаши.

На этот раз в ходе акции «Тепло ваших сердец» сотрудниками «РН – Северная нефть» было собрано более 24 тысяч рублей.

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Ведущий специалист отдела по региональной политике, взаимодействию со СМИ и общественностью «РН – Северная нефть» Анастасия» Ершова, вручая детям подарочные сертификаты, пожелала каждому здоровья, счастья и удачи, а также поблагодарила коллег-нефтяников, принявших участие в акции, за отзывчивость и неравнодушие.

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Юных усинцев и их родителей с любимыми зимними праздниками поздравила также заведующая отделением реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями центра соцзащиты Усинска Марина Хуснуллина. Она пожелала собравшимся здоровья, благополучия, исполнения самых заветных желаний.

Отдельные слова признательности прозвучали в адрес социальных партнеров.

«От имени всех посетителей отделения реабилитации огромное спасибо нашим надежным друзьям – сотрудникам ООО «РН – Северная нефть» за организацию, проведение и активное участие в акции «Тепло ваших сердец», благодаря которой мы имеем возможность подарить детям частичку своего душевного тепла, - сказала М.Хуснуллина. - Ваша помощь – это неоценимый вклад и ощутимая поддержка семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья».

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Финалом мероприятия стала развлекательная программа, подготовленная лабораторией праздника «PARTYfon». Дети повеселились, покатались на автодроме и устроили настоящий турнир по настольным играм.

Фото пресс-службы ООО «РН – Северная нефть»

«КомиОнлайн»
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КомиУсинск
Общество
Социум
РН - Северная нефть
ДетиБлаготворительностьподаркиспонсоры
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