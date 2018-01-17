Менеджера магазина бытовой электроники в Коми обвинили в присвоении 2,3 миллиона рублей

В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении менеджера магазина бытовой электроники, который обвиняется в присвоении более 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону, не уточняя конкретного названия торговой организации и населенного пункта, где она расположена.

Установлено, что обвиняемый, имея доступ к компьютерной программе «1С: Предприятие», внес в нее заведомо ложные сведения о том, что 30 клиентов магазина пожелали вернуть приобретенный ранее товар, а также информацию о том, что данным клиентам полностью возвращены деньги.

Для придания своим действиям законности, обвиняемый подделывал от имени покупателей соответствующие заявления и проставлял в них подписи. В результате из кассы магазина он незаконно получил более 1,2 миллиона рублей.

После этого, используя свое служебное положение, менеджер, введя в заблуждение кассиров, дал им указание внести в программу «1С: Предприятие» сведения о возврате еще девять товаров на общую сумму более 170 тысяч рублей. Данные денежные средства, предназначенные якобы для возврата клиентам, обвиняемый похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, менеджер магазина продал четыре предмета бытовой электроники на общую сумму более 70 тысяч рублей, но при этом документально это не оформил, денежные средства в кассу магазина не внес.

Еще более 800 тысяч рублей обвиняемый похитил, введя в заблуждение кассиров, которым поручил внести в программу «1С: Предприятие» сведения об инкассации указанной суммы, при том что на самом деле никакой инкассации не проводилось.

В результате незаконной деятельности обвиняемым было присвоено более 2,3 миллиона рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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