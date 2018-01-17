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Среда, 17 января 2018, 14:26
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В Коми выписано штрафов на 1,3 с лишним миллиона рублей за нарушения при продаже алкоголя

В основном – за просрочку, посторонние примеси в бутылках и неверное оформление документов.

Управление Роспотребнадзора по Коми в 2017 году проверило 193 субъекта, реализующих алкогольную продукцию. Проинспектировано 454 тысячи 853 литра спиртных напитков, исследовано 162 образца, нарушения требований нормативных документов по результатам исследований не установлено, говорится в итоговом пресс-релизе ведомства.

На 173 объектах было замечено: продажа алкогольной продукции с истекшим сроком годности; нарушение требований к оформлению сопроводительных документов; продажа алкогольной продукции с признаками недоброкачественности, с осадком, с наличием видимых посторонних включений; нарушение условий хранения алкогольной продукции, в том числе температурного режима, предусмотренного нормативными актами; реализация алкогольной продукции без лицензии и без сопроводительных документов; ненадлежащее оформление ценников, отсутствие ценников на реализуемую алкогольную продукцию.

Также не была доведена до потребителя информация о продавце на вывеске, о номере лицензии, сроках действия лицензии, а также об органе, его выдавшем. Не соблюдались ограничения времени, условий, мест розничной продажи алкоголя, установленных региональным законом. В Сыктывкаре установили факты дистанционной продажи спиртных напитков (оказание услуги по доставке пива).

В общей сложности специалистами управления Роспотребнадзора по Коми было составлено 176 административных протоколов, в том числе два - по фактам продажи водки ниже цены установленной приказом Минфина. Вынесено 167 постановлений о привлечении к административной ответственности. Виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 1 миллион 309 тысяч рублей. По результатам проверок выдано 136 предписаний об устранении нарушений обязательных требований, которые находятся на контроле управления Роспотребнадзора.

Судами принято два решения о конфискации 12 партий алкогольной продукции (общим объемом 23,53 литра) без документов и с истекшим сроком годности, одно решение о административном штрафе и конфискации арестованной при проверке партии спиртного общим объемом 76,4 литра.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
алкогольторговлянарушениялицензияконтрафакт
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