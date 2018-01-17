КомиОнлайн

Новости

Среда, 17 января 2018, 15:42
  • 606
  • 0
  • 1

Инфляция в Коми: прирост цен на потребительском рынке в 2017 году достиг исторического минимума

Больше, чем в предыдущем году подорожали бензин, «коммуналка», туры за рубеж и образование.

В 2017 году на потребительском рынке республики сложился минимальный прирост цен за весь период рыночной экономики - 2,4 процент, тогда как в 2016-м - 4,8 процент. Об этом говорится в пресс-выпуске Комистата.

По России за год цены выросли на 2,5 процента (в 2016 году - на 5,4 процента). Основное влияние на величину индекса потребительских цен как по республике, так и по стране в целом, оказал рост тарифов в сфере услуг и цен на непродовольственные товары. Декабрьский индекс потребительских цен по республике составил 100,6 процента, по России - 100,4 процента.

Цены на продовольственные товары в 2017 году по республике выросли в меньшей степени, чем за предыдущий год - на 1,5 процента против 4,4 процента. Из наблюдаемых групп и видов продовольственных товаров меньше, чем в 2016-м подорожали говядина и свинина, мясные и рыбные консервы, сыр, чай и кофе, кондитерские изделия, булочные сдобные и бараночные изделия, алкогольные напитки. На замедление темпов прироста повлияло снижение цен на мясо птицы, сельди, подсолнечное масло, яйца, сахар, муку, крупы, овощи.

Аналитики отмечают, что цены на яйца, сахар и овощи снижались последние два года. Однако на отдельные виды продовольственных товаров рост цен был более высоким, чем в 2016 году. Так, масло сливочное подорожало на 13 процентов (в 2016-м - на 11 процентов), молоко и творог - на 10 процент 8 процентов), сметана - на 9 процентов, (6 процентов), кисломолочные продукты - на 8 процентов (6 процентов).

Яблоки и бананы за год стали дороже в среднем на 5 процентов, лимоны - на 2 процента, в 2016 году цены на них снизились на 5 процент, 11 процентов и 21 процент соответственно.
Алкоголь за год подорожал в среднем на 3 процента (в 2016 году - на 6 процентов), в том числе вина виноградные и шампанское - на 5 процентов, коньяк - на 3 процента, пиво - на 2 процента, водка - на 1 процент.

В декабре 2017 года (как и в январе) был зафиксирован максимальный с начала года рост цен на продовольственные товары - 100,9 процента. Больше всего подорожала плодоовощная продукция - на 5 процентов, в том числе огурцы - на 27 процентов, помидоры - на 13 процентов, виноград - на 10 процентов, картофель - на 9 процентов, бананы - на 6 процентов, лук и капуста - на 4 процента, яблоки - на 2 процента. Кроме того, на 1-3 процент выросли в цене говядина бескостная, баранина, печень говяжья, пельмени, мясокопчености, консервы мясные и рыбные, рыбопродукты, масло сливочное и маргарин, яйца, сахар, соль, мука, хлеб и хлебобулочные изделия.

В группе непродовольственных товаров за 2017 год цены также выросли в меньшей степени, чем за предыдущие 12 месяцев - на 2,1 процента и 6,4 процента соответственно. Больше, чем в 2016 году, подорожали: бензин автомобильный - на 6 процентов (в 2016-м - на 3 процента), меха и меховые изделия - на 3 процента (на 2 процента).

Цены на одежду и белье, чулочно-носочные изделия, обувь, парфюмерно-косметические, галантерейные товары мебель выросли в среднем на 2-3 процента (в 2016 году - на 7-11 процентов). Табачные изделия стали дороже на 7 процентов (в 2016 - на 18 процентов), легковые автомобили - на 2 процента (в 2016 году - на 5 процентов). Практически не изменились за год цены на электротовары и бытовые приборы.

Декабрьский прирост цен на непродовольственные товары, как и годом ранее, составил 0,3 процента. За месяц в среднем на 1-2 процента увеличились цены на отдельные виды одежды, белья постельного, кухонной посуды, меховых и ювелирных изделий, бензин, дизельное топливо и табачные изделия.

Индекс цен и тарифов на услуги в 2017 году составил 103,9 процента (в 2016 году - 103,4 процента), что было обусловлено более заметным ростом цен и тарифов на услуги образования - на 18 процентов (на 6 процентов), автомобильного транспорта - на 4 процента (на 2 процента), жилищных услуг - на 2 процента (на 0,2 процента). Услуги в сфере зарубежного туризма за год стали дороже в среднем на 6 процентов, воздушного транспорта - на 3 процента, в то время как в 2016 году цены и тарифы на эти услуги снизились на 6 процентов и 2 процента соответственно.

Снижение цен и тарифов на услуги, наблюдавшееся в октябре-ноябре, сменилось их ростом в декабре (на 0,6 процента). В основном, это было связано с увеличением стоимости услуг транспорта: выросла оплата проезда в поездах дальнего следования - на 9 процентов, стоимость авиаперевозок - на 7 процентов. Кроме того, ветеринарные услуги подорожали на 7 процентов, аренда двухкомнатной квартиры, услуги парикмахерских и выполнение обойных работ - на 1 процент.

Фото пресс-службы Минсельхоза Коми

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
потребителиценытоварыуслугиИнфляция
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Начальник ПТО
ГазАртСтрой (Сыктывкар)
от 150000 RUR

Администратор
Йога-центр Лотос (Сыктывкар)
от 15000 до 30000 RUR

Специалист по кадрам
Международная сеть пиццерий Додо Пицца (Сыктывкар)
от 25000 до 35000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2018
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2018.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика