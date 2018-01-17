Инфляция в Коми: прирост цен на потребительском рынке в 2017 году достиг исторического минимума

В 2017 году на потребительском рынке республики сложился минимальный прирост цен за весь период рыночной экономики - 2,4 процент, тогда как в 2016-м - 4,8 процент. Об этом говорится в пресс-выпуске Комистата.

По России за год цены выросли на 2,5 процента (в 2016 году - на 5,4 процента). Основное влияние на величину индекса потребительских цен как по республике, так и по стране в целом, оказал рост тарифов в сфере услуг и цен на непродовольственные товары. Декабрьский индекс потребительских цен по республике составил 100,6 процента, по России - 100,4 процента.

Цены на продовольственные товары в 2017 году по республике выросли в меньшей степени, чем за предыдущий год - на 1,5 процента против 4,4 процента. Из наблюдаемых групп и видов продовольственных товаров меньше, чем в 2016-м подорожали говядина и свинина, мясные и рыбные консервы, сыр, чай и кофе, кондитерские изделия, булочные сдобные и бараночные изделия, алкогольные напитки. На замедление темпов прироста повлияло снижение цен на мясо птицы, сельди, подсолнечное масло, яйца, сахар, муку, крупы, овощи.

Аналитики отмечают, что цены на яйца, сахар и овощи снижались последние два года. Однако на отдельные виды продовольственных товаров рост цен был более высоким, чем в 2016 году. Так, масло сливочное подорожало на 13 процентов (в 2016-м - на 11 процентов), молоко и творог - на 10 процент 8 процентов), сметана - на 9 процентов, (6 процентов), кисломолочные продукты - на 8 процентов (6 процентов).

Яблоки и бананы за год стали дороже в среднем на 5 процентов, лимоны - на 2 процента, в 2016 году цены на них снизились на 5 процент, 11 процентов и 21 процент соответственно.

Алкоголь за год подорожал в среднем на 3 процента (в 2016 году - на 6 процентов), в том числе вина виноградные и шампанское - на 5 процентов, коньяк - на 3 процента, пиво - на 2 процента, водка - на 1 процент.

В декабре 2017 года (как и в январе) был зафиксирован максимальный с начала года рост цен на продовольственные товары - 100,9 процента. Больше всего подорожала плодоовощная продукция - на 5 процентов, в том числе огурцы - на 27 процентов, помидоры - на 13 процентов, виноград - на 10 процентов, картофель - на 9 процентов, бананы - на 6 процентов, лук и капуста - на 4 процента, яблоки - на 2 процента. Кроме того, на 1-3 процент выросли в цене говядина бескостная, баранина, печень говяжья, пельмени, мясокопчености, консервы мясные и рыбные, рыбопродукты, масло сливочное и маргарин, яйца, сахар, соль, мука, хлеб и хлебобулочные изделия.

В группе непродовольственных товаров за 2017 год цены также выросли в меньшей степени, чем за предыдущие 12 месяцев - на 2,1 процента и 6,4 процента соответственно. Больше, чем в 2016 году, подорожали: бензин автомобильный - на 6 процентов (в 2016-м - на 3 процента), меха и меховые изделия - на 3 процента (на 2 процента).

Цены на одежду и белье, чулочно-носочные изделия, обувь, парфюмерно-косметические, галантерейные товары мебель выросли в среднем на 2-3 процента (в 2016 году - на 7-11 процентов). Табачные изделия стали дороже на 7 процентов (в 2016 - на 18 процентов), легковые автомобили - на 2 процента (в 2016 году - на 5 процентов). Практически не изменились за год цены на электротовары и бытовые приборы.

Декабрьский прирост цен на непродовольственные товары, как и годом ранее, составил 0,3 процента. За месяц в среднем на 1-2 процента увеличились цены на отдельные виды одежды, белья постельного, кухонной посуды, меховых и ювелирных изделий, бензин, дизельное топливо и табачные изделия.

Индекс цен и тарифов на услуги в 2017 году составил 103,9 процента (в 2016 году - 103,4 процента), что было обусловлено более заметным ростом цен и тарифов на услуги образования - на 18 процентов (на 6 процентов), автомобильного транспорта - на 4 процента (на 2 процента), жилищных услуг - на 2 процента (на 0,2 процента). Услуги в сфере зарубежного туризма за год стали дороже в среднем на 6 процентов, воздушного транспорта - на 3 процента, в то время как в 2016 году цены и тарифы на эти услуги снизились на 6 процентов и 2 процента соответственно.

Снижение цен и тарифов на услуги, наблюдавшееся в октябре-ноябре, сменилось их ростом в декабре (на 0,6 процента). В основном, это было связано с увеличением стоимости услуг транспорта: выросла оплата проезда в поездах дальнего следования - на 9 процентов, стоимость авиаперевозок - на 7 процентов. Кроме того, ветеринарные услуги подорожали на 7 процентов, аренда двухкомнатной квартиры, услуги парикмахерских и выполнение обойных работ - на 1 процент.

Фото пресс-службы Минсельхоза Коми