Не та технология: более трех лет понадобилось для заливки льда на спортплощадке в сысольском селе

В 2014 году у школы в селе Межадор Сысольского района по госпрограмме «Развитие образования» построили спортплощадку за один миллион рублей.

Представители Народного фронта в Коми в июле прошлого года установили, что объект не используется по назначению из-за некачественного монтажа: не построено основание, на которое заливается вода для образования ледового покрытия, чтобы играть в хоккей и кататься на коньках. Как пояснили педагоги, по этой причине зимой школьников Межадора возят на автобусе в Сыктывкар на платный каток за деньги родителей.

После того, как общественники подняли вопрос, местные власти обещали решить проблему. В итоге была изменена технология заливки льда, что принесло положительный результат. Дети сейчас могут заниматься на льду. Окончательно исправить покрытие спортплощадки власти обещали летом 2018 года, говорится в пресс-релизе общественной организации.

«Самое главное, что после вмешательства активистов ОНФ дети межадорской школы сейчас могут заниматься на коньках, играть в хоккей в своем родном селе. Удивительно, но после установки спортивной площадки ребята не могли этого делать ни в прошлую, ни в позапрошлую зиму. Но, оказывается, стоило немного постараться, и проблему удалось решить», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Коми Юрий Беляцкий.

Директор учебного заведения Мария Каракчиева рассказала активистам, что после поднятого общественниками вопроса в село приехал глава района и пообещал окончательно укрепить основание площадки летом 2018 года для того, чтобы в будущем с заливкой льда в зимний период уже не было проблем.

Сейчас каток открыт не только для учеников, но и для всех желающих жителей села. Доступ туда бесплатный при условии, что не идут занятия, а по вечерам там включают освещение.



Фото пресс-службы ОНФ в Коми