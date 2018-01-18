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Четверг, 18 января 2018, 10:41
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10:41
Водитель иномарки погиб при столкновении с «семеркой» под Сосногорском

ДТП случилось ночью 18 января возле села Дутово.

По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, 18 января 2018 года около 01:34 на подъезде к селу Дутово Сосногорского района произошло столкновение Mitsubishi Lancer и ВАЗ-21074. В результате ДТП погиб один человек, двое пострадали.

Позже в Госавтоинспекции региона уточнили, что за рулем спортивного седана находился мужчина 1978 года рождения. Он ехал по направлению из Вуктыла. Предварительно, водитель Mitsubishi не выбрал безопасную скорость, в итоге, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «семерку». Установлено, что момент ДТП погибший не был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель ВАЗ-21074 ехал пристегнутым, он получил ушиб грудной клетки. Также в ДТП пострадала пассажир иномарки - девушка 1993 года рождения получила ссадины лица.

Фото Игоря Соколова

«КомиОнлайн»
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КомиСосногорский район
Происшествия
Социум
АварияДТПпогибший
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