Пенсионные накопления жительницы Печоры перевели в НПФ без ее ведома

Печорская межрайонная прокуратура в связи с обращением 42-летней местной жительницы провела проверку соблюдения закона об обязательном пенсионном страховании. Восстановление нарушенных прав заявительницы потребовало обращения в суд.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, установлено, что 31 декабря 2016 года от лица жительницы Печоры был заключен договор с негосударственным пенсионным фондом о накоплении пенсии и последующей ее выплате при достижении пенсионного возраста. Однако, как показала проверка, перевод пенсионных накоплений женщины из Пенсионного фонда России в НПФ был сделан на основании поддельного заявления. В действительности таких намерений у местной жительницы не имелось, заявление она не подписывала и в пенсионный орган не направляла. Женщина привела неопровержимые доказательства того, что указанные действия она не производила.

Печорская межрайонная прокуратура обратилась суд с иском о признании заключенного с НПФ договора недействительным и возврате пенсионных накоплений женщины в Пенсионный фонд России.

Заявленные прокуратурой требования суд удовлетворил в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.

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