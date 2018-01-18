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Избивший до смерти пенсионера в День ВДВ ухтинец проведет в колонии строгого режима 8 лет
От ударов головой об асфальт пожилой мужчина скончался на месте.
Суд вынес приговор 26-летнему жителю Ухты по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, 2 августа 2017 года молодой человек в ухтинском парке культуры и отдыха отмечал с друзьями День ВДВ. Там он познакомился с девушкой и ее сестрой. В какой-то момент, не предупредив, сестра этой девушки ушла. Во время поисков выяснилось, что до автовокзала ее проводил один из отдыхающих.
Вместе с этим мужчиной обвиняемый с новой знакомой направились в сторону автовокзала. При этом между молодым ухтинцем и пенсионером, которому, как выяснилось позже, было 68 лет, возник конфликт на почве личных неприязненных отношений.
Рядом со зданием автовокзала незнакомец ударил обвиняемого. В ответ ухтинец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес пенсионеру не менее 5-6 ударов кулаками в лицо, отчего потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Затем обвиняемый приподнял лежащего мужчину за одежду и отпустил его, отчего тот повторно упал на спину и ударился головой. После содеянного обвиняемый покинул место происшествия.
Бригаду скорой медицинской помощи вызвал прохожий, однако спасти пожилого ухтинца не удалось - от полученной тяжелой черепно-мозговой травмы он скончался на месте происшествия.
Суд приговорил 26-летнего ухтинца к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Фото с сайта pixabay.com
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