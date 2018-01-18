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Четверг, 18 января 2018, 16:13
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Строительство самого мощного комплекса парогенераторных установок на Ярегском месторождении завершено

Теперь блочно-модульная площадка способна производить 400 тонн пара в час.

В НШУ «Яреганефть» ввели в промышленную эксплуатацию четвертый пусковой комплекс площадки парогенераторных установок (ПГУ) «Лыаель». Теперь блочно-модульная ПГУ способна производить 400 тонн пара в час, говорится в пресс-релизе «ЛУКОЙЛ-Коми».

Ярега уникальна не только шахтной добычей нефти, но и аномальной вязкостью черного золота, в связи с чем сильно осложнен подъем сырья из скважин на поверхность. Поэтому для разработки Лыаельской площади Ярегского нефтяного месторождения ПАО «ЛУКОЙЛ» впервые использовало технологию SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage – парогравитационный дренаж) – встречное горизонтально-направленное бурение с тепловым воздействием на пласт. При использовании этой технологии текучесть аномально вязкого черного золота увеличивается посредством разогрева нефтяного пласта перегретым паром, после чего нефтесодержащая жидкость выкачивается насосами на поверхность.

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Строительство парогенераторных установок на этом объекте велось с середины 2015 года. ПГУ «Лыаель» – четвертый и самый мощный комплекс парогенераторных установок НШУ «Яреганефть». Установка предназначена для выработки и отпуска больших объемов насыщенного водяного пара, который затем отправляется на паронагнетательные и добывающие скважины.

В качестве сырья для производства пара предусмотрено использование воды из открытых водохранилищ нефтешахт №1 и №3.  

Обслуживанием нового объекта занимается коллектив специализированного предприятия «ЛУКОЙЛ-Энергосети».

Строительство ключевого объекта парогенерации Лыаельской площади Ярегского нефтяного месторождения позволит обеспечить паром построенные скважины и, в конечном итоге, выйти на новые рубежи добычи. Если в 2017 году на Яреге добыли 1,1 миллиона тонн нефти, то в 2018-м планируется уже 1,9 миллиона тонн. К 2021 году нефтяники Яреги намерены выйти на ежегодный показатель в 3,5 миллиона тонн.

В связи с комплексной модернизацией инфраструктуры Ярегского нефтепромысла, расширением производства и вводом объектов в штат «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 году приняты более 200 новых сотрудников, не считая рабочих мест в смежных, подрядных и сервисных организациях.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

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