Строительство самого мощного комплекса парогенераторных установок на Ярегском месторождении завершено

В НШУ «Яреганефть» ввели в промышленную эксплуатацию четвертый пусковой комплекс площадки парогенераторных установок (ПГУ) «Лыаель». Теперь блочно-модульная ПГУ способна производить 400 тонн пара в час, говорится в пресс-релизе «ЛУКОЙЛ-Коми».

Ярега уникальна не только шахтной добычей нефти, но и аномальной вязкостью черного золота, в связи с чем сильно осложнен подъем сырья из скважин на поверхность. Поэтому для разработки Лыаельской площади Ярегского нефтяного месторождения ПАО «ЛУКОЙЛ» впервые использовало технологию SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage – парогравитационный дренаж) – встречное горизонтально-направленное бурение с тепловым воздействием на пласт. При использовании этой технологии текучесть аномально вязкого черного золота увеличивается посредством разогрева нефтяного пласта перегретым паром, после чего нефтесодержащая жидкость выкачивается насосами на поверхность.

Строительство парогенераторных установок на этом объекте велось с середины 2015 года. ПГУ «Лыаель» – четвертый и самый мощный комплекс парогенераторных установок НШУ «Яреганефть». Установка предназначена для выработки и отпуска больших объемов насыщенного водяного пара, который затем отправляется на паронагнетательные и добывающие скважины.

В качестве сырья для производства пара предусмотрено использование воды из открытых водохранилищ нефтешахт №1 и №3.

Обслуживанием нового объекта занимается коллектив специализированного предприятия «ЛУКОЙЛ-Энергосети».

Строительство ключевого объекта парогенерации Лыаельской площади Ярегского нефтяного месторождения позволит обеспечить паром построенные скважины и, в конечном итоге, выйти на новые рубежи добычи. Если в 2017 году на Яреге добыли 1,1 миллиона тонн нефти, то в 2018-м планируется уже 1,9 миллиона тонн. К 2021 году нефтяники Яреги намерены выйти на ежегодный показатель в 3,5 миллиона тонн.

В связи с комплексной модернизацией инфраструктуры Ярегского нефтепромысла, расширением производства и вводом объектов в штат «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 году приняты более 200 новых сотрудников, не считая рабочих мест в смежных, подрядных и сервисных организациях.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»