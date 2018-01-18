«Строитель» добился второй победы в суперлиге

Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между сыктывкарским «Строителем» и кировской «Родиной» состоялся 18 января в Кирове и завершился со счетом 3:4. Гости открыли счет на 12-й минуте после удара Максима Немцева, но хозяева до перерыва отыгрались и вышли вперед. Во второй половине встречи «Родина» увеличила преимущество. Однако сыктывкарцы нашли силы и вырвали победу, забив три мяча. Дубль оформил Михаил Селедков и реализовал пенальти Иван Кораблин.

Следующий матч чемпионата «Строитель» проведет с «Родиной» дома 21 января.

Фото Владилена Олофинского