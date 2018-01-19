В Троицко-Печорском районе собака нашла украденные банки с соленьями

В дежурную часть по Троицко-Печорскому району с заявлением о пропаже домашних заготовок обратилась местная жительница 1961 года рождения. Банки с солениями женщина хранила в шкафу под замком в подъезде дома.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, стражи порядка выехали на место происшествия, где опросили потерпевшую. В составе следственно-оперативной группы находился и кинолог со служебной собакой по кличке Джина. Она и привела правоохранителей к дому подозреваемой. Это оказалась ранее не судимая местная жительница 1975 года рождения.

Как установили полицейские, 42-летняя женщина знала, что потерпевшая хранит в подъезде домашние заготовки. В ночное время подозреваемая с помощью отвертки сорвала навесной замок и открыла шкаф с продуктами. Часть солений женщина сложила в пакет и в мешок, остальное увезла на санках, которые взяла в соседнем подъезде.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Получены признательные показания. Похищенные 24 банки солений и санки изъяты.

Фото Катерины Клепиковской