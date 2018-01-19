Внуки купца Шарапова заявили о правах на здание сыктывкарской православной гимназии

В пустующем деревянном двухэтажном здании бывшей православной гимназии по улице Советской, 45 в Сыктывкаре 16 января этого года случился пожар. Требующий реконструкции «Дом А.Е.Шарапова» серьезно пострадал. Причина возгорания устанавливается, есть версия о поджоге.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», историческое здание в 2016 году досталось в аренду торговой организации на 49 лет. ООО «Квартал» в течение семи лет должно отреставрировать его полностью за свой счет, при этом арендная плата составит один рубль в год. Известно, что предприятие занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия, а также сдает в наем собственное недвижимое имущество. Вопросы корреспондента «КомиОнлайна» о том, как будут ремонтировать и использовать впоследствии помещения директор организации предпочел не комментировать.

Между тем газета «Трибуна» пообщалась с наследницей купца Шарапова. Оказалось, что внучка не знала о сдаче здания в аренду и считает, что права потомков на собственность нарушены.

«Когда прохожу мимо запущенного купеческого «особняка», сердце сжимается. О том, что был объявлен аукцион на льготную аренду здания с последующим восстановлением, мы даже не знали. Это здание принадлежало моему деду. Мы намерены отсудить дом и восстановить нарушенные права на 100-летнюю собственность, — рассказала внучка Шарапова, 64-летняя жительница Ижмы Светлана Рочева (Шарапова), которая 35 лет отработала заведующей дошкольным учреждением райцентра.

«Жизнь деда была столь же трагичной, как и судьба его особняка. У деда с бабушкой Анной Алексеевной было четверо детей. Когда отобрали дом деда, взамен предоставили небольшой домик на нынешней улице Ленина, 93. Сразу же после раскулачивания деда бросила бабушка.

Двух дочерей Веру и Валю, сыновей-близняшек Николая и Михаила (моего отца) — тоже принуждали отречься от отца-«врага народа». Дети не отреклись, хотя им это дорого досталось. Жили впроголодь. Вскоре деда парализовало, он умер. Схоронили его на Кирульском кладбище», - рассказала С.Рочева.

После в этом доме с новой семьей обосновалась бабушка, сообщила она, уточнив, что хранит архивный документ - выписку из протокола заседания Сыктывкарского горсовета от 17 марта 1931 года, где бабушка просит вернуть ей на воспитание малолетних сыновей, а также конфискованное имущество. «Ей все вернули. Потом дом на Ленина был обставлен венской мебелью, имелась даже швейная машинка «Зингер», которые отбирали у семьи. Бабушка была очень властной женщиной. Она была лично знакома с Надеждой Крупской и какое-то время поддерживала с ней тесные связи. Работала председателем Сыктывкарского райпо. Прожила долгую жизнь, до 93 лет», - привела факты С.Рочева.

Отец С.Рочевой после службы в армии вместе с ее дядей Николаем попали на войну. Дядя погиб, а отец четыре года воевал. После войны он получил образование инженера-строителя, работал в Минсельхозе. Первая его жена умерла при родах, оставив двоих детей. «Моя мама, Мария Исаковна — вторая жена. Выйдя замуж, она сразу же взяла и дочек мужа от первого брака.

Вскоре родилась я. Потом семье молодого специалиста предложили на три года отправиться на Север. Папа выбрал Ижму. Мои родители стали уважаемыми людьми в районе. В первый класс я пошла уже в Ижемскую школу. Мама родила троих детей, и мы росли дружно», - рассказала внучка А.Шарапова.

Участник войны Михаил Шарапов, потомок семьи купцов Шараповых, умер в 53 года.

*** Здание православной гимназии - объект культурного наследия с наименованием «Детские ясли, 1912 год», уточненное наименование - «Дом А.Е. Шарапова». объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Уроженец деревни Вадор Койгородской волости Усть-Сысольского уезда, выходец из многодетной крестьянской семьи, А. Шарапов начал строительство двухэтажного дома в 1910 году на собственные средства. К 1912-му дом был построен и возведен под кровлю, отдельные отделочные работы продолжались до 1917 года.

В годы Гражданской войны в верхнем этаже здания квартировали подразделения РККА, а с 1919 года по словесному договору с Шараповым там размещалась школа II -й ступени. В сентябре 1922 года хозяин заключил письменный договор с областным отделом народного образования о предоставлении всего верхнего этажа и части нижнего под помещение школы I-й ступени. Однако в декабре 1922 года здание было муниципализировано на основании «принадлежности А. Е. Шарапова к купеческому сословию и использовании дома с 1918 года под государственные учреждения». В 1927 года он был окончательно выселен. В здании некоторое время размещалась школа, а затем ясли-сад №1. С 1997 года в бывшем доме Шарапова располагалась православная школа.

По данным Национальной библиотеки Коми, Дом Шарапова представляет ценность как характерный тип крупного жилого дома в исторической застройке города конца ХIХ - начала ХХ веков, традиционной деталью которого является балкон над парадным входом в здание. Важна его градостроительная функция, так как он формирует граненую площадь на перекрестке улиц, сохраняя историческую планировочную структуру, соответствующую первому регулярному плану Усть-Сысольска 1783 года.

*** В Коми имеется 301 объект культурного наследия, находящейся под охраной государства. Еще 653 объекта считаются выявленными, то есть ждут своего включения в реестр (те же самые цифры, что и год назад). В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 142 объекта, в неудовлетворительном, аварийном и руинированном – 50 памятников (26 процентов), еще по двум объектам информация отсутствует, 21 памятник утрачен.

Фото Натальи Колодиновой с сайта tribuna.nad.ru и Игоря Соколова