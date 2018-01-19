Вред микроволновок подтвердили научно

Специалисты из Манчестерского университета выяснили, что микроволновые печи вырабатывают в год столько же диоксида углерода, сколько 6,8 миллиона автомобилей, сообщает «Российская газета», ссылаясь на публикацию на сайте вуза.

Такой объем ученые назвали «существенным фактором, негативно влияющим на темпы глобального потепления».

По оценкам специалистов, СВЧ-печи потребляют количество электроэнергии, которое можно сравнить с годовой выработкой трех крупных газоэлектростанций.

Отдельный вопрос - утилизация подобной техники, которая лидирует среди прочих видов отходов, поскольку люди чаще другой техники обновляют «состарившиеся» СВЧ-печи.

Исследователи посоветовали неравнодушным к будущему планеты пользователям «корректировать время приготовления пищи в микроволновке в зависимости от типа продуктов и стараться отключать ее после использования».

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