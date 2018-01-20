«Протрем очки»: выпуск 12-й

В наступившем году продолжатся традиционные пятничные обзоры в телепроекте «Протрем очки». Журналист Валерий Черницын в 12-м выпуске 19 января поздравил аудиторию с наступившим Крещением и предложил еще пристальней взглянуть на первые рабочие дни после новогодних каникул.

Итак, первое громкое событие – объявление Года культуры в Коми, которое «оформили как предложение снизу». При этом одной важной теме ни главой региона, ни чиновниками сказано не было, считает обозреватель. «Сейчас, наверное, самый главный фактор культуры во всем мире – это интернет. И он совершенно меняет представление людей о культуре, в том числе о культуре общения. Это совершенно отдельная тема, о которой можно беседовать часами, но пока от ответственных лиц я этого не услышал», - сказал В.Черницын.

Далее он перевел разговор на «долгожданное событие»: 17 января суд начал рассматривать «дело Гайзера» по существу. Обвинительные заключения фигурантам оглашены, однако масса людей отказалась от тех признаний, которые они дали на предварительном следствии. Сам же экс-глава Коми по-прежнему твердо стоит на том, что он не виновен.

В связи с приходом в Коми татарстанской авиакомпании, которая на прошедшей неделе начала рейсы в Сыктывкар и Усинск, обозреватель напомнил, что «Комиавиатранс» также пыталась освоить маршрут Сыктывкар – Казань, но «что-то пошло не так», скорее всего, по линии субсидий, предположил В.Черницын.

Под конец выпуска журналист прокомментировал случаи возвратов в банки в Коми новых 200 и 2000-рублевых купюр. По его мнению, дело не только в том, что терминалы и банкоматы их принимают, а в уменьшении наличности в кошельках граждан в целом: купюры все больше заменяют пластиковые карты.

Каждую пятницу «КомиОнлайн» и «Красное знамя» будут подводить итоги уходящей недели. Следующий эфир состоится 26 января. Видеозапись появится на сайтах komionline.ru и komikz.ru.