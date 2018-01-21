КомиОнлайн

Новости

Воскресенье, 21 января 2018, 10:26
  • 555
  • 0
  • 1

10:26
На пожаре в сыктывкарском поселке погибли мужчина и девочка

Горел четырехквартирный дом в Верхней Максаковке.

Как рассказали «КомиОнлайну» в пресс-службе главного управления МЧС по Коми, сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном деревянном доме по улице Красноборской в поселке Верхняя Максаковка поступило в 2:50 21 января. В тушении принимали участие четыре единицы техники и 12 человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидировали в 6:13 на площади 70 квадратных метра. Во время инцидента пожарные спасли двух девочек 5 и 15 лет, но младшая позже скончалась. В одной из квартир обнаружили тело 24-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото с сайта pixabay.com

 

Владилен Олофинский
Версия для печатиВерсия для печати
Сыктывкар
Происшествия
Социум
ПожарВерхняя Максаковка
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Менеджер по продажам
Мое дело (Сыктывкар)
от 25000 до 45000 RUR

Администратор региона
Деньга (Сыктывкар)
от 23000 до 25000 RUR

Специалист по контролю качества
Международная сеть пиццерий Додо Пицца (Сыктывкар)
от 30000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2018
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2018.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика