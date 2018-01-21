На пожаре в сыктывкарском поселке погибли мужчина и девочка

Как рассказали «КомиОнлайну» в пресс-службе главного управления МЧС по Коми, сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном деревянном доме по улице Красноборской в поселке Верхняя Максаковка поступило в 2:50 21 января. В тушении принимали участие четыре единицы техники и 12 человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидировали в 6:13 на площади 70 квадратных метра. Во время инцидента пожарные спасли двух девочек 5 и 15 лет, но младшая позже скончалась. В одной из квартир обнаружили тело 24-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

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