«Строитель» одержал вторую победу подряд

Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между сыктывкарским «Строителем» и кировской «Родиной» состоялся 21 января в Сыктывкаре и завершился со счетом 7:4. В первом тайме хозяева четыре раза поразили ворота соперника. Голами отметились Михаил Селедков, Иван Кораблин, а также дубль оформил Антон Оппенлендер. Во второй половине встречи Дмитрий Евтюшин на 53-й минуте один мяч отыграл. Чуть позже И.Кораблин реализовал пенальти, а на 69-й минуте точный удар Александра Воюшина увеличил преимущество. После этого «Родина» забила еще два мяча и пропустила от Максима Зубарева. Затем гости еще сократили отставание, но сравнять счет не смогли.

Следующий матч чемпионата «Строитель» проведет с московским «Динамо» на выезде 11 февраля.

Фото Минспорта Коми