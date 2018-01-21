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Воскресенье, 21 января 2018, 21:56
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Дмитрий Алиев из Коми включен в олимпийскую сборную

Соревнования по фигурному катанию в Пхенчхане пройдут с 9 по 23 февраля.

После удачного выступления ухтинца Дмитрия Алиева на чемпионате Европы, у специалистов было единогласное мнение, что представитель Коми должен поехать на Олимпиаду. Тренерский штаб 21 января определился с составом национальной команды, сообщает Минспорта Коми.

«Совещание экспертов уже состоялось, ни по кому из кандидатов вопросов не было. Состав определен по спортивному принципу, исходя из результатов чемпионата Европы», - сообщила член тренерского совета федерации фигурного катания на коньках России, которую цитирует «Р-Спорт».

Состав сборной России на Олимпиаде-2018:

Парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт.

Мужское одиночное катание: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев.

Танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин.

Женское одиночное катание: Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова.

Запасными фигуристами в российской команде значатся следующие спортсмены: Станислава Константинова (женщины), Александр Самарин (мужчины), Кристина Астахова/Алексей Рогонов (пары), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (танцы на льду).

Прием заявок участников командного турнира завершится за день до начала Игр в каждой из дисциплин.

*** Д.Алиев родился в Ухте 1 июня 1999 года. Его отец является директором ДЮСШ №1, в которой с 2005 года и тренировался фигурист под началом Вячеслава Максимова и Лидии Родионовой. Участвует в различных турнирах с 2010 года, но не добивался высоких результатов до переезда в Санкт-Петербург в 2013 году. Именно здесь под началом Евгения Рукавицына началась самая успешная глава в спортивной жизни фигуриста.

В декабре 2017 года Д.Алиев выиграл бронзовую медаль чемпионата России. Является вице-чемпионом мира среди юниоров.

Фото с сайта www.sportrk.ru

«КомиОнлайн»
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