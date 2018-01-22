Водитель получил 2,5 года колонии за гибель подростка в ДТП в Удорском районе

ДТП произошло в ночь на 30 августа 2017 года на подъезде к поселку Едва Удорского района. Нетрезвый 18-летний водитель автомобиля «Москвич-2141» не справился с рулевым управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погиб 14-летний пассажир машины, который не был пристегнут ремнем безопасности и выпал из салона.

Водителя обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе региональной прокуратуры, суд установил, что обвиняемый не имел водительского удостоверения на право управления машиной, которая незарегистрирована в ГИБДД и не прошла в установленном порядке технический осмотр. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в колонии-поселения с запретом управления транспортными средствами на три года.

Фото УГИБДД МВД по Коми